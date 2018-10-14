للمرة الخامسة.. الطراونة رئيسًا لمجلس النواب الأردني

فاز النائب عاطف الطراونة الأحد، برئاسة مجلس النواب الأردني الثامن عشر(الغرفة الأولى للبرلمان) من الجولة الأولى، بعد حصوله على غالبية أصوات المجلس.

وحاز الطراونة على 87 صوتًا من أصل 130 صوتًا عدد أعضاء المجلس، متقدمًا على عبد الله العكايلة رئيس كتلة الإصلاح التي يقودها الإسلاميون، الذي حصل على 39 صوتًا.

وبلغ عدد الحاضرين من النواب 129، إذ غاب عن عملية الانتخاب، نائب واحد فقط، فيما ألغيت ثلاث أوراق.

وبحسب النظام الداخلي للمجلس، يعتبر فائزًا بمنصب الرئيس من يحصل على الأكثرية النسبية إذا كان هناك مرشحان اثنان فقط، ويعتبر فائزًا مَنْ حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين.

وعام 2016، جرى تعديل قانون انتخابات رئاسة مجلس النواب لتصبح كل عامين، بدلًا من إجرائها سنويًّا.

والطراونة هو رئيس مجلس النواب الأردني في دوراته الأربع الأخيرة، الثلاث الأخيرة ضمن المجلس السابع عشر، والدورة الأولى من المجلس الحالي، وبنجاحه في انتخابات اليوم، يستمر الطراونة في منصبه للمرة الخامسة على التوالي.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، افتتح الأحد، الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.

ويطلق على مجلس الأمة في الأردن، البرلمان الأردني، وينقسم إلى شقّين، وهما مجلسا الأعيان والنواب.