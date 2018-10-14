انكماش التضخم الشهري في الأردن 2% الشهر الماضي

انكمش الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 0.2% على أساس شهري، في أيلول/ سبتمبر 2018 مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وبحسب البيانات الصادرة، اليوم الأحد، عن دائرة الإحصاءات العامة، نتج التراجع عن انخفاض أسعار اللحوم والدواجن، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة، والسكر ومنتجاته.

وعلى صعيد سنوي، ارتفع التضخم بنسبة 4.4% في أيلول/ سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من 2017.

ويعود الارتفاع على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع مجموعة النقل، والحبوب ومنتجاتها، والتبغ والسجائر، والوقود والإنارة، والإيجارات.

وتوقعت الحكومة في خطاب الموازنة، أن يبلغ معدل التضخم 1.5% خلال العام الجاري 2018.‎