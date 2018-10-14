ارتفاع ضحايا تفجيرين في جنوب الصومال إلى 20 قتيلًا

ارتفع عدد قتلى تفجيرين يشتبه بأنهما انتحاريان في مدينة بيدوة جنوب الصومال، وقعا أمس السبت، إلى 20 قتيلًا.

وقال عبد الفتاح حاشي، المدير العام لمستشفى بيدوة للصحافيين، اليوم الأحد: “استقبلنا 20 جثة ونحو 40 مصابًا إثر تفجيري أمس”.

وقال ضابط شرطة في المدينة أمس: “شخصان يشتبه بأنهما انتحاريان فجرا نفسيهما داخل مطعمين في بيدوة”.

وأعلنت حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن التفجيرين.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة، إنهم استهدفوا المطعمين لأن القوات الحكومية تتردد عليهما.

وذكر سكان في بيدوة، أنهم سمعوا دوي انفجارين، مساء السبت، أعقبهما تصاعد أعمدة دخان كثيف.

ووقع التفجيران بعد ضربة جوية أمريكية ضد متشددي الحركة في منطقة هاراديري بإقليم جلمدج.

وصرحت القيادة الأفريقية للجيش الأمريكي، أمس السبت، بأنها ما زالت تقيّم أثر هذه الضربة الجوية التي نفذت يوم الجمعة بالتعاون مع الجيش الصومالي.