رئيس استخبارات الصومال يستقيل من منصبه

أعلن جهاز الاستخبارات الصومالية اليوم السبت، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، استقالة رئيسه حسين عثمان حسين من منصبه.

وقالت الاستخبارات إن حسين “قدم استقالته للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو”، مضيفة أنها (الاستقالة)، “ترجع لأسباب شخصية” دون أن تكشف عنها.

وحسب وسائل إعلام محلية، يُعتقد أن استقالة حسين ترجع إلى عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في إقليم جنوب غرب الصومال (خاضع للحكم الذاتي) الذي ينحدر منه.

وسبق أن استقال حسين من عضوية البرلمان الصومالي، ليصبح رئيسًا لجهاز الاستخبارات الصومالية في فبراير/شباط الماضي.