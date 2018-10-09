جبران باسيل من عمان: تمنينا فتح معبر نصيب بسرعة ليأكل الأردنيون التفاح اللبناني

أجرى وزيرا خارجية الأردن ولبنان، مباحثات في عمّان، يوم الثلاثاء، تمحورت حول الجهود المبذولة لإعادة فتح معبر “نصيب” الحدودي بين الأردن وسوريا.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم الثلاثاء، إن “إعادة فتح المعبر المغلق منذ نحو 3 أعوام سيتم بعد الاتفاق على جميع الترتيبات اللازمة”.

وأضاف الصفدي في تصريحات للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في عمان: “بالنسبة لمعبر جابر نصيب سبق وأن قلنا إننا نريد حدودًا مفتوحة، وقلنا إن هناك محادثات فنية تجري، وإنه سيتم إعادة فتح الحدود عندما تنتهي اللجان الفنية من الاتفاق على جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان فتح الحدود وبما يخدم المصلحة المشتركة”.

ولم يحدد الوزير أي تاريخ لإعادة فتح المعبر.

من جهته، قال باسيل مازحًا: “تمنينا أن يفتح معبر نصيب بسرعة لكي يتمكن إخوتنا الأردنيون من أكل التفاح اللبناني قريبًا”.

ويأتي ذلك بعدما كانت وزارة النقل السورية أعلنت في الـ 29 من أيلول/ سبتمبر الماضي، أن المعبر سيعاد فتحه في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، بعد إكمالها الاستعدادات اللوجستية لذلك من الجهة السورية.

وكان المعبر قبل الحرب السورية، شريانًا مهمًّا لاقتصاد الأردن، إذ كان الأخير يستورد ويصدر عبره بضائع إلى تركيا ولبنان وأوروبا؛ ما يجعل إعادة فتحه مصلحة مشتركة لتلك الدول.

من جانب آخر، استقبل الملك عبدالله الثاني، يوم الثلاثاء، جبران باسيل، الذي سلم العاهل الأردني دعوة من الرئيس اللبناني ميشال عون لحضور القمّة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها بيروت في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأكد اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية بعمان، “عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.