بعد إغلاقه سنوات.. افتتاح معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم السبت، افتتاح معبر نصيب (جابر) الحدودي مع الأردن، بعد إغلاقه عدة سنوات نتيجة العمليات القتالية الدائرة في الأراضي السورية.

وبدأت منذ ساعات الصباح، حركة عبور الشاحنات والتراتزيت من خلال المعبر، وفقًا لما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وجاء افتتاح المعبر، بعد مشاورات وتنسيق أمني بين البلدين، خصوصًا بعدما فرضت قوات النظام السوري مؤخرًا سيطرتها على المعبر والمناطق المحيطة فيه في محافظة درعا جنوب البلاد.

ويعول البلدان بشكل كبير على افتتاح المعبر، لما سيكون له من آثار إيجابية كبيرة على الحالة الاقتصادية لكل منهما، حيث تسبب إغلاقه بوقف التبادل التجاري والمعاملات الاقتصادية طوال السنوات الماضية، مما انعكس سلبيًا على الحالة الاقتصادية للبلدين.

وتسعى عمّان من خلال افتتاح المعبر إلى تجاوز الحالة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها، والتي كان أحد أسبابها وقف الحركة التجارية مع سوريا، فضلًا عن إغلاق السوق التجارية مع العراق، نظرًا لأعمال العنف هناك.