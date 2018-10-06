العراق.. كشف حقيقة تفجيرات وقعت قرب القنصلية الأمريكية في البصرة

كشف ضابط في قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، حقيقة ما قيل إنه “قصف القنصلية الأمريكية” في المحافظة بعدد من الصواريخ.

وقال الضابط، لـ”إرم نيوز”، إن “3 تفجيرات سمع دويها في أرجاء المناطق القريبة من مطار البصرة الدولي، وهي تخص مخلفات حربية”، مشيرًا إلى أنه تم تفجير تلك المخلفات من قبل فرق هندسية وبشكل مسيطر عليه.

ونفى الضابط، الذي رفض الكشف عن اسمه، “حدوث أي عملية قصف على القنصلية الأمريكية قرب مطار البصرة الدولي”، كما تم الترويج لذلك وقت حدوث تلك الانفجارات.

ونشرت وسائل إعلام عراقية ومواقع تواصل اجتماعي، في وقت سابق من اليوم السبت، أنباء عن قصف القنصلية الأمريكية في محافظة البصرة بعدد من الصواريخ”.

وشهد مطار محافظة البصرة الدولي عملية قصف، الخميس الماضي، بـ3 قنابل هاون، دون وقوع خسائر بشرية، حسب بيان رسمي لقيادة شرطة البصرة.