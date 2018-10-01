العراق .. تعيين قاسم المالكي قائدًا لعمليات البصرة

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الإثنين، تعيين الفريق الركن قاسم المالكي قائدًا لعمليات البصرة، وذلك بعد أيام على تعيين اللواء الركن جعفر البطاط، قائدًا لشرطة المحافظة ضمن تغييرات عسكرية شهدتها المدينة مؤخرًا.

وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في بيان، “أنه تم تعيين الفريق الركن قاسم نزال المالكي قائدًا لعمليات البصرة.

وفي أول تعليق له، قال المالكي في حديث لوسائل إعلام محلية، إننا نمتلك الخطط الكافية لوضع أمني أفضل في المحافظة بالتعاون مع مواطنيها.

يأتي تكليف المالكي بعد أيام على تعيين الفريق الركن رشيد فليح قائدًا لعمليات البصرة، الذي سيُعاد إلى قيادة الشرطة، في تنقلات عسكرية جاءت على خلفية الاحتجاجات وما رافقها من أحداث؛ ما دفع نوابًا ومسؤولين محليين ومتظاهرين للمطالبة بتغيير قيادة العمليات؛ لما تتمتع به من صلاحيات واسعة نافذة على القطاعات الأمنية بالمحافظة.

وكانت البصرة شهدت مؤخرًا حالة تدهور أمني وعمليات اغتيالات، طالت آخرها الناشطة سعاد العلي.

وتشهد محافظة البصرة، منذ أشهر، تظاهرات غاضبة؛ تطالب بتوفير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، فيما تطورت لاحقًا إلى اضطرابات واسعة، راح ضحيتها 20 قتيلًا ومئات المصابين.