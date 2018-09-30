الداخلية العراقية تعين البطاط قائدًا لشرطة البصرة

عيّنت وزارة الداخلية العراقية رئيس أركان قيادة الشرطة الإتحادية ونائب قائدها اللواء الركن جعفر البطاط، قائدًا لشرطة محافظة البصرة،وفق ما ذكرته اليوم الأحد وسائل إعلام محلية.

وكانت البصرة شهدت مؤخرًا حالة تدهور أمني وعمليات اغتيالات طالت آخرها الناشطة سعاد العلي.

وذكرت وكالة أنباء “آخر الأخبار” العراقية، أنه تم تكليف اللواء الركن البطاط بمنصب قائد شرطة البصرة بدلًا من القائد الحالي الفريق الركن رشيد فليح، مشيرة إلى أن “فليح سيبقى بمنصب قائد العمليات وسيسلم مهام قيادة الشرطة إلى البطاط الذي سيصل اليوم الأحد إلى البصرة”.

يشار إلى أن الفريق رشيد فليح تولى قيادة عمليات البصرة خلفًا للفريق الركن جميل الشمري، والذي وجه القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بتكليفه بمهام رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.

وقبل ذلك تولى الفريق رشيد فليح قيادة شرطة البصرة خلفًا للواء الركن جاسم السعدي، في تنقلات عسكرية شهدتها البصرة على خلفية الاحتجاجات التي سجلت في المحافظة وما رافقها من أحداث، ما دفع نوابًا ومسؤولين محليين ومتظاهرين للمطالبة بتغيير قيادة العمليات لما تتمتع به من صلاحيات واسعة نافذة على القطعات الأمنية بالمحافظة.

وحمّل عدد من المسؤولين السياسيين اللواء الركن جاسم السعدي سياسات وأوامر تفريق التظاهرات وسقوط ضحايا، فضلًا عن عدم تأمين عدد من المباني والدوائر الحكومية ومقرات أحزاب ودور مسؤولين إلى جانب القنصلية الإيرانية التي تعرضت جميعها الى الحرق.

ويوم الثلاثاء الماضي، لقيت الناشطة الحقوقية وعضو منظمة “الود” لحقوق الإنسان سعاد العلي، مصرعها بمدينة البصرة إثر هجوم مسلح.

وسعاد العلي ناشطة مجتمع مدني من عام ٢٠١١، وأسست منظمة الود العالمي لحقوق الإنسان، وهي منظمة مدنية إنسانية هدفها إرساء مبادئ حقوق الإنسان من خلال إقامة المؤتمرات الثقافية والندوات والورش التدريبية في البصرة، وهي من مواليد السبعينيات ومتزوجة من مشرف تربوي.