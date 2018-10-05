الطائرات الإسرائيلية تقصف أهدافًا شمال قطاع غزة

شنت طائرات إسرائيلية، مساء الجمعة، سلسلة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة؛ ردًا على إلقاء متظاهرين فلسطينيين قنابل يدوية على جنود الاحتلال عبر الحدود، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية مرصدًا عسكريًا لحركة حماس شرق مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، كما استهدفت عددًا من الشبان بعد إطلاق مجموعة من البالونات التي تحتوي مواد حارقة على بلدات محاذية لغزة.

وقالت مصادر فلسطينية: إن الطائرات الإسرائيلية “قصفت مقرًا لإدارة مخيم العودة المقام شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، دون أن يسفر القصف عن إصابات”.

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي :”نفذت طائرات عسكرية غارتين شمال غزة؛ ردًا على إلقاء قنابل يدوية وعبوات ناسفة تجاه الجيش على حدود غزة”.

وشارك آلاف الفلسطينيين في مسيرات على حدود قطاع غزة، اليوم، في الجمعة الثامنة والعشرين، منذ انطلاق “مسيرة العودة وكسر الحصار”، نهاية مارس الماضي.