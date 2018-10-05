شهيدان برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة عشرات المواطنين، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن طفلًا وشابًا فلسطينيَّينِ استشهدا، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهما شرق مدينة غزة، في حين أصيب أكثر من 124 متظاهرًا آخرين بالرصاص الحي والاختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأضاف القدرة، أن “الجيش الإسرائيلي استهدف، سيارة إسعاف ونقطة طبية على الحدود الشرقية لقطاع غزة”، مستنكرًا هذا الاعتداء مطالبًا المجتمع الدولي التدخل لحماية الطواقم الطبية من الاعتداءات الإسرائيلية.

وترتفع بذلك حصيلة شهداء مسيرة العودة إلى 197 شهيدًا و21 ألفًا و700 مصاب منذ اندلاع أحداث مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيينَ للمشاركة في جمعة الثبات والصمود، وهي الجمعة الثامنة والعشرين من مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت في مارس الماضي.