أكراد العراق يفشلون مجددًا في التوصل لاتفاق على مرشح رئاسة العراق

فشل الاجتماع الذي تم عقده، اليوم الثلاثاء، بين ممثلين من الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني)، في مبنى البرلمان؛ بهدف الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.

وبيّن مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، أن “الطرفين أصرا على التمسك بالترشيح للمنصب، وأحقية كل طرف بالمنصب من الطرف الآخر”، وأشار إلى أن “الطرفين خرجا من الاجتماع من دون التوصل لاتفاق”.

وتابع المصدر أن “التوجه بات أن يطرح مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح، ومرشح الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، للتصويت أمام البرلمان”.

وأخفق البرلمان، مساء أمس، في انتخاب رئيس للجمهورية؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، وفق الأناضول.

ويتنافس 23 مرشحًا لشغل منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم برهم صالح، عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وفؤاد حسين، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.