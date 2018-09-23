حزب مسعود بارزاني يرشح فؤاد حسين لرئاسة العراق

كشف مصدر في “الحزب الديمقراطي الكردستاني” الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني، يوم الأحد، عن ترشيح رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، إن “رئاسة الحزب قررت اليوم، ترشيح فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية، وسيبلغ البرلمان الاتحادي بذلك رسميًا في وقت لاحق”.

والأربعاء الماضي، رشح “الاتحاد الوطني الكردستاني”، برهم صالح، لتولي المنصب.

ويأتي ترشيح حسين وسط احتدام الخلاف بين الحزبين الرئيسيين بالإقليم (الديمقراطي، والاتحاد الوطني)، حول أحقية كل منهما بالمنصب.

وفي هذا السياق، اعتبر “الديمقراطي”، في بيان أن “منصب رئيس جمهورية العراق ليس حكرًا على حزب بعينه، والمنصب من حصتنا هذه المرة”.

وأضاف: “خلال محادثاتنا مع الأخوة في الاتحاد الوطني أبلغناهم في آخر اجتماع أن المنصب كان لهم في الفترة الماضية، ونرى أن يكون هذه المرة لحزبنا”.

من جهته، قال الخبير القانوني وعضو نقابة المحامين العراقيين طارق حرب، اليوم، إن المهلة القانونية لتقديم مرشحي منصب رئيس الجمهورية تنتهي الإثنين.

وأضاف حرب أن “البرلمان العراقي سيجري تدقيقًا للسير الذاتية لجميع المرشحين، ويتم اعتماد من تتوافر فيه الشروط التي حددها الدستور”.

ولفت حرب إلى أن “المدة الدستورية لانتخاب الرئيس ستنتهي يوم الثالث من الشهر المقبل”.

وأشار إلى أن “البرلمان سيعتمد على جولتين لانتخاب الرئيس، الأولى تطرح جميع الأسماء للتصويت، والثانية تحصر المنافسة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، ثم يفوز بالمنصب من يحصل على أعلى أصوات الجولة الثانية”.‎

وكان من المقرر أن يطرح مجلس النواب العراقي الثلاثاء في جلسته الرسمية أسماء المرشحين للتصويت، لكن خلاف الحزبين أرجأ العملية لأجل لم يسمه البرلمان.