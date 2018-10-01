اعتقال صاحب صفحة “الأعظمية نيوز” في بغداد وذووه يتخوفون من اختطافه

أقدمت قوة خاصة عسكرية على اعتقال سيف العزاوي، صاحب صفحة “الأعظمية نيوز” على “فيسبوك”، من منطقة الأعظمية شمال العاصمة بغداد، واقتادته إلى جهة مجهولة، وفق ما أفاد به شهود عيان.

و”الأعظمية نيوز” هي صفحة إخبارية يتابعها أكثر من مليون و200 ألف مستخدم على فيسبوك.

وقال الشهود، لـ”إرم نيوز” الاثنين، إن “القوة الخاصة ادَّعت أنها تابعة لجهاز الاستخبارات، ثم قالت إنها من جهاز الأمن الوطني، وبعد إجراء عائلة سيف اتصالات بالجهازين، تبيَّن أن القوة غير تابعة لهما، كما أن الجيش العراقي الذي كان يرافق القوّة الخاصة لا يَعرف انتماءَها”.

وأضاف الشهود أن “عائلة العزاوي أبدت خشيتها من خطف ابنها من قبل جهة مسلحة مجهولة، ادّعت أنها قوّة رسمية، في ظل عدم وجود أي بلاغ أو إشعار رسمي بأن سيف معتقل عند أي جهة حكومية “.

وتشهد العاصمة بغداد، بين حين وآخر حالات سلب وسرقة وخطف، في وقت تسعى فيه الأجهزة الأمنية إلى تفعيل جهدها الاستخباري لضبط العصابات والأفراد المسؤولة عن تلك الجرائم.