بعد مقتل تارة فارس.. العبادي يأمر بالتحقيق بعمليات الاغتيال في بغداد والبصرة

أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الجمعة، بالتحقيق بعمليات اغتيال واختطاف، وصفها بـ”المنظمة”، وقعت مؤخرًا في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة، جنوب البلاد.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي، أن رئيس الوزراء وجَّه الداخلية، وجهاز الاستخبارات، بالعمل فورًا، وتركيز الجهود “على المستوى الوطني”، لجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن جرائم اغتيال واختطاف متزامنة.

ووصف البيان تلك العمليات بأنها نُفّذت بشكل “عالي المستوى”، ما يشير إلى وجود “مخطط” من جهات منظمة، هدفه الإخلال بالأمن تحت ذرائع “محاربة مظاهر الانحراف”.

ومساء أمس الخميس، اغتال مجهولون “تارة فارس”، عارضة الأزياء ووصيفة “ملكة جمال العراق” للعام 2015، وسط بغداد، وذلك بعد يومين فقط من اغتيال الناشطة الحقوقية “سعاد العلي”، في البصرة.

واليوم، شهدت البصرة تظاهرة شارك فيها المئات، تطالب الحكومة الاتحادية بالكشف عن منفذي اغتيال “العلي”.

وقال “رافد الكناني” أحد المتظاهرين، خلال اتصال هاتفي مع “الأناضول”، إن قوات الأمن تتحمل مسؤولية حماية جميع المتظاهرين والناشطين المدنيين.

وتابع أن المحتجين أكدوا أن “مسلسل الاغتيالات” لن يردعهم عن المطالبة بحقوقهم.

و”العلي” كانت عضوًا في منظمة “الود” المحلية المعنية بحقوق الإنسان، وشاركت في حراك شعبي تشهده البصرة منذ تموز/يوليو الماضي، احتجاجًا على تردي الخدمات، والبطالة، والفساد.