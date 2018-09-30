البشير يحسم الجدل بشأن تأجيل الانتخابات السودانية

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، أنه لن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في العام 2020.

وقال البشير في كلمة ألقاها أمام ملتقى شبابي في العاصمة الخرطوم، يوم الأحد، إن “الانتخابات ستشهد لأول مرة استخدام السجل المدني في قوائم المرشحين، مما يزيل العبء عن المرشحين في إحضار قوائم الناخبين”.

وأضاف، أن “هناك لجنة للتشاور حول إعداد الدستور، ستعمل على إتاحة الفرصة لمكونات الشعب للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم من القاعدة إلى القمة”، منوهًا إلى “ضرورة مشاركة قطاعات الشعب السوداني كافة في صياغة الدستور القومي للبلاد”.

وأشار الرئيس السوداني إلى أن “العدد الكبير للقوى السياسية من شأنه خلق مشكلات في الرموز الانتخابية من خلال تشابه المرشحين”.

واعتبر أن “وجود 110 أحزاب سياسية أمر ليس إيجابيًا، إذ يجب دمجها في تجمعات حزبية كبيرة استعدادًا للانتخابات”، مطالبًا في الوقت نفسه بـ”تقليصها”.

وقال: “نريد أحزابًا حقيقية لديها قواعد للمنافسة في الانتخابات”.

ويتمسك حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بقيام الانتخابات المزمعة في العام 2020، رغم معارضة عدد من القوى السياسية، وتأهب قوى أخرى لتكوين تحالفات لمواجهته في الانتخابات المنتظرة.

وظل الحزب الحاكم يشدد على قيام الانتخابات في موعدها، مقللًا من دعوات القوى الرافضة –بعضها مشارك في الحوار الوطني والحكومة- والتي تستبق تعديلًا دستوريًا متوقعًا، يسمح للبشير بالترشح لدورة ثالثة.

وترى هذه القوى، أن أي محاولة لتعديل الدستور تعني نسف مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه العشرات من الأحزاب والحركات المسلحة.