استمرار عملية التصويت في انتخابات برلمان إقليم كردستان مع تسجيل نسبة مشاركة تجاوزت الـ 20%

يواصل مواطنو إقليم كردستان العراق، التوافد على مراكز الاقتراع الخاصة بانتخابات برلمان الإقليم، للإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع العام.

وقال عضو مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، جوتيار عادل، في تصريحات صحفية، تابعتها “إرم نيوز”، إن “معدل المشاركة في عموم أرجاء إقليم كردستان بلغ 15.26% حتى الساعة”.

وتفاوتت نسب المشاركة في محافظات إقليم كردستان، حيث بلغت في دهوك 22.7% بعد تصويت 153 ألف شخص، و16.33% في أربيل بعد تصويت 167 ألفًا، وفي السليمانية وصلت النسبة إلى 09.47% بعد تصويت 107 آلاف، في حين وصلت في حلبجة إلى 23.17%، بعد تصويت 15 ألف ناخب.

ومن جانبه، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد، أنه متفوق حسب النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان.

وقال عضو الحزب ماجد شنكالي، في تصريح صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني متفوق إلى هذه الساعة في الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، بفارق كبير عن بقية القوى السياسية”، مبينًا أن “الانتخابات تجري بشكل انسيابي دون أي خروقات”.

وبين شنكالي، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، يمتلك حاليًا في برلمان الإقليم (38) مقعدًا، وفي البرلمان الجديد ستزيد هذه المقاعد، حيث تظهر المعطيات أن عدد المقاعد سوف تصل إلى (42) مقعدًا”. وفق تعبيره.

وبدأت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، عملية الاقتراع العام في انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان كردستان.

ويحق لـ2.992914 مواطن في إقليم كردستان الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع العام، وترى الأحزاب المشاركة أن نسبة كبيرة من المواطنين ستشارك في العملية، كما تتولى 46 منظمة محلية و30 منظمة دولية مراقبة عملية الاقتراع.

ويتنافس 29 كيانًا وقائمة في هذه الانتخابات على 111 مقعدًا في برلمان كردستان، و30% من المرشحين نساء، وهناك 11 مقعدًا مخصصًا للمكونات والطوائف الدينية في إقليم كردستان.