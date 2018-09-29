الحكومة العراقية تأسف لقرار واشنطن إغلاق قنصليتها في البصرة

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن أسفها لقرار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سحب موظفي القنصلية الأمريكية في محافظة البصرة جنوب البلاد، وتحذير المواطنين الأمريكيين من السفر إلى العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في بيان صحافي اطلع عليه “إرم نيوز”: “تأسف وزارة الخارجية العراقية لقرار وزير الخارجية الأمريكي سحب موظفي القنصلية الأمريكية في البصرة وتحذير المواطنين الأمريكيين من السفر إلى العراق”.

وأكد محجوب أن “العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه وتأمينها، وأن الحكومة العراقية عازمة على مواجهة أي تهديدات تستهدف البعثات الدبلوماسية أو أي زائر وافد باعتبار أمنهم جزءًا من أمن العراق والتزامًا قانونيًا وأخلاقيًا”.

وشدد محجوب دعوته للبعثات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في العراق بعدم الالتفاف إلى “ترويج الشائعات التي من شأنها تعكير أجواء الأمن والاستقرار والإساءة إلى علاقات العراق مع دول العالم”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كشف، الجمعة، عن أنه أمر بنقل القنصلية الأمريكية من مدينة البصرة في العراق بسبب تهديدات متزايدة محددة.

وأكد بومبيو في تصريحات صحافية أن واشنطن سترد فورًا وبشكل متناسب على أي هجوم ضد مصالحها في العراق.

وكانت تقارير أمنية تحدثت عن قيام طهران بالإيعاز إلى ميليشيات “عصائب أهل الحق” العراقية المدعومة من “الحرس الثوري” الإيراني باستهداف المصالح الأمريكية في العراق وفي مقدمتها القنصلية الأمريكية بالبصرة.