كتلة “عصائب أهل الحق” تبحث في طهران ملف تشكيل الحكومة العراقية (صور)

بحثت كتلة “عصائب أهل الحق” العراقية المقربة من الحرس الثوري الإيراني، في العاصمة طهران، المفاوضات الجارية بين القوى السياسية العراقية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت وكالة أنباء البرلمان الإيراني “خانه ملت”، يوم الاثنين، أن “مرشحي كتلة عصائب أهل الحق المنضوية في قائمة الفتح التي تضم فصائل الحشد الشعبي، وصلوا مساء الأحد إلى طهران لبحث جهود تشكيل الحكومة العراقية”.

وأوضحت أن “المتحدث باسم عصائب أهل الحق نعيم العبودي ترأس المرشحين الفائزين عن القائمة وأجرى مفاوضات مطولة مع مستشار رئيس البرلمان للقضايا الدولية حسين أمير عبداللهيان”، وهو سياسي مقرب من الحرس الثوري وتولى مهمة إدارة الملف العراقي في وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق.

وحصلت “عصائب أهل الحق” على 15 مقعدًا في الانتخابات، بعدما كان لها مقعد واحد يمثله النائب حسن سالم.

والعصائب هي جماعة منشقة خاضعة للسيطرة الإيرانية كانت مرتبطة سابقًا بمقتدى الصدر.

وفي الأيام التي أعقبت الانتخابات، أقر المشرعون الأمريكيون مشروع قانون معدل لتفويض الدفاع الوطني الذي مهد الطريق أمام وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات مالية باهظة على الجماعة وغيرها من الوكلاء الإيرانيين المتهمين بقضايا إرهابية.