بالتزامن مع إغلاق قنصليتها بالبصرة.. أمريكا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لإيران

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، تحذيرا شديد اللهجة لإيران، محذرة إياها من أي هجمات قد تستهدف أمريكيين أو مصالح أمريكية في العراق.

وجاء التهديد على لسان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بالتزامن مع إعلانه قرار بلاده غلق القنصلية الأمريكية في مدينة البصرة العراقية، بسبب ما أسماه “تهديدات أمنية محددة”.

وقال بومبيو، إن بلاده أبلغت إيران بأنها ستتحمل مسؤولية أي ضرر يلحق بأمريكيين أو منشآت أمريكية في العراق على يد قوات إيرانية أو ميليشيات مرتبطة بها، مؤكدا أن بلاده سترد بشكل فوري مع أي هجمات من هذا النوع.