أمريكا تقرر إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن الولايات المتحدة قررت إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية، بسبب تهديدات أمنية مصدرها إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه أمر بنقل مؤقت لدبلوماسيين أمريكيين في العراق بسبب تهديدات متزايدة محددة.

وأضاف بومبيو أن أمريكا أبلغت إيران بأنها ستتحمل مسؤولية أي ضرر يلحق بأمريكيين أو منشآت أمريكية في العراق على يد قوات إيرانية أو ميليشيات مرتبطة بها، مؤكدا أن بلاده سترد بشكل فوري مع أي هجمات من هذا النوع.

وكان مسؤولان أمريكيان، طلبا عدم الكشف عن اسميهما، قد قالا لوكالة رويترز إن”إغلاق القنصلية في البصرة جاء بسبب مخاوف أمنية”.

وقد يزيد القرار، الذي يأتي بعد هجمات صاروخية واحتجاجات عنيفة في المدينة، التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

واتهم البيت الأبيض إيران هذا الشهر بالتقاعس عن منع هجمات لمسلحين تدعمهم طهران على القنصلية.