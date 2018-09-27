اعتقال “داعشي” بتهمة محاولة دسّ السّم في خزانات مياه الجيش اللبناني

اعتقلت قوات الأمن اللبنانية شابًا بتهمة انتمائه لتنظيم “داعش” وارتباطه مع مسلحين داخل سوريا بهدف تنفيذ عمليات في لبنان منها “دسّ السّم في مياه للجيش”.

وقال الأمن العام اللبناني في بيان، اليوم الخميس، إن المتهم اعترف بما نسب إليه وبارتباطه بأحد كوادر تنظيم داعش في سوريا، ويدعى “أبو جلاد” الذي كلفه بتصنيع المتفجرات، وتركيب مواد سامة.

وأضاف في بيان أن المتهم “لاجئ فلسطيني في لبنان وهو من مواليد العام 1991”.

وذكر البيان “بناء على طلب أبو جلاد أقدم صاحب العلاقة على تركيب كمية من السموم القاتلة بالاشتراك مع شخص آخر يقيم في إحدى الدول الأجنبية ويتردد إلى لبنان للزيارة، بهدف تنفيذ عمليتين نوعيتين في لبنان والخارج”.

وأوضح البيان أن العملية الأولى “تتمثل بدسّ السم في أحد خزانات المياه التي يتزوّد منها يوميًا أحد صهاريج الجيش اللبناني بالمياه لنقلها إلى الثكنات العسكرية، وذلك بهدف قتل أكبر عدد ممكن من العسكريين”.

أما العملية الثانية، وفق البيان نفسه، فهي عبر تنفيذ عملية “تسميم جماعي” في إحدى الدول الأجنبية (لم يسمها)، بحيث يتم دسّ السم في الطعام خلال إحدى الحفلات العامة هناك.

ولفت البيان إلى أنه “بعد انتهاء التحقيق مع الموقوف أحيل إلى القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورّطين”.