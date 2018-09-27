العبادي يقيل قائد عمليات البصرة على خلفية الاحتجاجات

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، أمرًا بإقالة قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري من منصبه على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البصرة أخيرًا وخلَّفت عشرات القتلى والجرحى.

ويأتي قرار العبادي قبل ساعات قليلة من عزم البرلمان التصويت على إقالة الشمري من منصبه.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان مقتضب إن “رئيس الوزراء وجَّه بنقل قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري إلى منصب رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية”.

ويواجه الشمري انتقادات واسعة نتيجة سقوط 18 قتيلًا في صفوف المتظاهرين فضلًا عن إصابة العشرات، خلال احتجاجات عنيفة شهدتها المحافظة مطلع الشهر الجاري.

ويقول الناشطون في الاحتجاجات إن أغلب القتلى والجرحى سقطوا برصاص قوات الأمن، بينما تقول السلطات الأمنية إنها تستهدف “مندسين” يسعون لتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

وأمس طالب أعضاء البرلمان عن محافظة البصرة (جنوب) بسحب مهام 3 وزراء في حكومة العبادي، فضلًا عن إقالة قائد الجيش في المحافظة، على خلفية الاحتجاجات العنيفة ضد تردّي الخدمات، وذلك لحين تشكيل حكومة جديدة.

والوزراء المقرر أن يصوّت البرلمان اليوم، على سحب مهامهم هم: وزير الموارد المائية حسن الجنابي، وزير الصحة عديلة حمود، ووزير البلديات والأشغال العامة آن نافع أوسي.

وشهدت البصرة، احتجاجات شعبية، منذ الـ9 من يوليو/تموز الماضي، في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الغالبية الشيعية، على تردّي الخدمات العامّة مثل: الكهرباء والماء، فضلًا عن قلة فرص العمل.

وتعتبر البصرة، ثاني أكبر محافظات العراق مساحة بعد محافظة الأنبار (غرب)، وتقع في أقصى جنوبي البلاد، وتعتبر مركز صناعة النفط في البلاد ومنفذها البحري الوحيد.