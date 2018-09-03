العراق.. حيدر العبادي رئيسًا للحشد الشعبي

نشر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، اليوم الإثنين، مسمى جديدًا يتضمن رئاسته لهيئة الحشد الشعبي.

وقال الحساب الرسمي للعبادي في منشوره، ” القائد العام للقوات المسلحة رئيس هيئة الحشد الشعبي الدكتور حيدر العبادي يزور مقر الهيئة للاطلاع على الأوضاع فيها”.

وأضاف “أشاد سيادته ببطولات المقاتلين في الحشد الشعبي، وتضحياتهم التي حققت النصر على الإرهاب، ومواصلة الجهود من أجل بناء وإعمار البلد، مؤكدًا حرصه على حقوق الأبطال المقاتلين وتوفير كل الدعم لهم”.

القائد العام للقوات المسلحة رئيس هيئة الحشد الشعبي الدكتور حيدر العبادي يزور مقر الهيئة للاطلاع على الاوضاع فيها.واشاد… Posted by Haider Al-Abadi on Monday, September 3, 2018

جاء ذلك، بعد أن نشر عدد من وسائل الإعلام العراقية، أنباء عن انسحاب فالح الفياض من ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي؛ بسبب عزله عن رئاسة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.

وكان العبادي أصدر، الخميس الماضي، أمرًا ديوانيًا بإعفاء فالح الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.