مسؤول تونسي يشعل غضب أهالي ضحايا فيضانات نابل (فيديو)

أعلنت وزارة النقل التونسية، عن إيقاف عبد الرزاق الرحال “رئيس المعهد الوطني للرصد الجوي”، عن العمل بصفة فورية، بسبب ما اعتبرته “خطأً جسيمًا” حمَلته التصريحات التي أدلى بها، أمس الثلاثاء، بخصوص فيضانات نابل، وتهنئته عائلات الضحايا.

وتبرأت الوزارة من تصريحات مدير المعهد، مشددة على “أنها تلزم المعني بالأمر شخصيًّا ولا تلزم الوزارة ولا المعهد الوطني للرصد الجوي”

واستنكرت الوزارة في بلاغ نشرته، اليوم الأربعاء، تصريحات الرحال، بخصوص ضحايا الفيضانات الأخيرة بولاية نابل، موضحة، “أن هذه التصريحات لا علاقة لها بالنشرة الجويّة وتمس من مشاعر عائلات ضحايا الفيضانات بشكل خاص، والتونسيين بصفة عامة في هذا الظرف الحساس الذي تمر به جهة الوطن القبلي”

وأكد الرحال في تصريحات لإذاعة “راديو ماد” المحلية، أن عائلات الضحايا يجب أن يفرحوا بمآل أبنائهم، الذين ماتوا شهداء، ومرددًا عبارات التهنئة لذويهم.

وأضاف الرحال: “لا يجب على عائلات المتوفين أن يحزنوا ، فكم أتمنى أن تكون لأبنائي النهاية نفسها، وأن يكون لي حوريات في الجنة،” في إشارة إلي الشقيقتين الغارقتين في السيول.

وجاء قرار الوزارة، بعد تعرّض الرحال إلى عاصفة انتقادات منذ البارحة، بسبب هذه التصريحات التي اعتبر مراقبون، أنها لا يمكن أن تصدر عن رجل علم ورئيس معهد الرصد الجوي، فهي “دعوَشة واستهزاء بالعقول وبأسر الضحايا”.

وندد نشطاء بخطاب الرحال، الذي خلا من الحديث العلمي والتفسيرات العلمية لفيضانات نابل السبت الماضي، وترتكز على الحديث عن “الشهادة والجنة والحوريات” والتي أودت بحياة ستة مواطنين، إذ سخروا من مدير المعهد، الذي تحوّل -حسب رأيهم- من مهندس إلى داعية.

وقال آخرون، ما من شك أن الرحال اعتقد أنه “عوض أن يصدر بلاغات التحذير لحفظ حياة الناس صار يخفي عنهم حقيقة الكوارث الطبيعية لإرسالهم للجنة وتهنئتهم”.