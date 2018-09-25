إدارة الأونروا تخصم 50% من رواتب الموظفين في قطاع غزة

أكد اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، أن الإدارة اتخذت قرارًا بخصم 50 في المئة من رواتب الموظفين المعتصمين أمام مقر الوكالة للمطالبة بحقوق زملائهم.

وقالت نائب رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الغوث، آمال البطش، في حديث خاص لـ”إرم نيوز”، إن الاتحاد تفاجأ بقرار الخصم؛ خاصة أن أغلب الموظفين المعتصمين كانوا على رأس عملهم.

وأضافت: “الشهر الماضي خصمت الوكالة 50 في المئة من رواتب الموظفين المفصولين، واليوم تفرض خصومات جديدة على المعتصمين”.

وعدّت البطش الخصومات التي تفرضها وكالة الغوث على الموظفين “ضمن سياسة العقاب الجماعي وتكميم الأفواه”، التي تتبعها “الأونروا” بحق موظفيها.

وتابعت: “وكالة الغوث لا تريد للموظفين الاعتصام من أجل الحصول على حقوقهم، هذه القرارت الظالمة لا يجب أن تصدر من مؤسسة دولية بحجم وكالة الغوث”.

ونوهت إلى أن الكثير من الموظفين طالهم الخصم رغم أنهم في إجازات مرضية، مشددة على أن الاعتصام سيستمر رغم العقوبات المفروضة، حتى ولو اضطرت وكالة الغوث إلى خصم الراتب كاملًا لجميع الموظفين المعتصمين.

وأفادت البطش بأن هناك إجراءات رادعة سيقوم بها اتحاد موظفي وكالة الغوث، سيتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجاري.