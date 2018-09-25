مشكلة المشاركة العربية في دورة الأمم المتحدة أنه “لا أحد يعرف خطة ترامب للقضية الفلسطينية”

أبلغ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قادة منظمة يهودية أمريكية “أنه لا يملك أي فكرة” عن مضامين خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن موضوع “السلام في الشرق الأوسط”.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادرها، قول الملك عبدالله في اجتماع يوم الجمعة الماضي بنيويورك دام أكثر من ساعة مع قادة يهود أمريكان، إنه لم يرَ خطة ترامب، ولا يعتقد أن أيًّا من الزعماء العرب رآها أيضًا.

وأضافت هآرتس في روايتها، أن العاهل الأردني لم ينتقد، بشكل مباشر، سياسات إدراة ترامب في موضوع العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، لكنَّه كرَّر القول إن “الدول العربية لن تستطيع دعم خطة لا تلبّي المعادلة المعتمدة منذ عدة عقود بشأن “حل الدولتين”.

حديث سابق لأوانه

وأشار الملك عبد الله الثاني، الموجود في نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنَّ الحديث عن تأييد عربي لخطّة إدراة ترامب في الملف الفلسطيني هو حديث سابق لأوانه؛ لأن القادة العرب لا يعرفون في الحقيقة، محتويات هذه الخطة.

وفي غياب الرؤية العربية الواضحة عن ما يتم التخطيط له في الملف الفلسطيني، فقد ركَّز الملك عبد الله الثاني في لقائه يوم الاثنين مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على موضوع وكالة الغوث الدولية، الأونروا، وأهمية الإبقاء عليها، وهو الموضوع نفسه الذي قالت هآرتس إنه كان جزءًا من حديثه مع زعماء المنظمة اليهودية.

جديد عباس

وفي الجديد بالموقف الفلسطيني، كما يُنتظر أن يعلنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في خطابه المنتظر بالأمم المتحدة، وتحديدًا في أعقاب إلغاء الدعم الأمريكي لخدمات الأونروا بالقدس وإغلاق مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، فقد نشرت “تايمز أوف إسرائيل” تقديرات بأن يلجأ عباس لما سمَّته “خيارات جديدة صعبة” إن لم تنجح دعوته لعقد مؤتمر سلام دولي جديد.