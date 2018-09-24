القضاء العراقي يلغي أمر اعتقال محافظ البصرة أسعد العيداني

ألغى القضاء العراقي، اليوم الإثنين، مذكرة الاعتقال الصادرة مؤخرًا بحق محافظ البصرة، أسعد العيداني، بعد تقديم أدلة ووثائق تدين قائد الشرطة السابق جاسم السعدي، الذي أقام الدعوى بحقه.

وقال أسعد العيداني في بيان صدر عنه: “إن القضاء أصدر قرارًا بالغاء أمر اعتقالي بعد تقديم كل الأدلة والوثائق التي تدين قائد الشرطة السابق جاسم السعدي”، مشيرًا إلى أن القضاء سيأخذ دوره في اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بتلك القضية.

وأضاف العيداني أنه خلال حضوره أمام المحكمة المختصة كشف عن وثائق في المفتشية العامة لوزارة الداخلية ولدى هيئة النزاهة، تتعلق بتعرض بعض الضباط إلى الابتزاز من قبل قائد شرطة البصرة السابق جاسم السعدي، حيث قام بعض الضباط بالإدلاء بشهاداتهم أمام السلطات القضائية حول الموضوع.

ورفع قائد شرطة البصرة قبل أيام دعوى قضائية ضد محافظ البصرة بتهمة التشهير بسمعته، فيما أقامت وزارة الداخلية هي الأخرى دعوى ضد العيداني؛ لتجاوزه على قائد الشرطة وقوات الوزارة في المحافظة.

واتهم محافظ البصرة أسعد العيداني مؤخرًا قائديّ عمليات وشرطة البصرة، بالفساد الإداري والمالي وتلقي الرشوة.

وكشفت وسائل إعلام عراقية، مؤخرًا، عن خلاف كبير نشب بين شرطة البصرة والمحافظ؛ بسبب عدد أفراد الحماية التي ترابط قرب منزل العيداني ونوابه، حيث ترى شرطة المحافظة أن عددًا كبيرًا من عناصر الأمن تقوم على حماية العيداني وأعضاء مجلس المحافظة، وهو ما يشكل عبئًا عليها.