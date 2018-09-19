القضاء العراقي يحكم بالإعدام على نائب البغدادي

أصدرت محكمة جنايات الكرخ اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على أحد أبرز قيادات تنظيم داعش المتشدد.

وقال بيان للمحكمة إن المحكوم كان نائبًا لزعيم تنظيم داعش المتشدد أبوبكر البغدادي، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأفاد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي عبد الستار بيرقدار بأن “محكمة جنايات الكرخ أنهت النظر في قضايا المدان الإرهابي إسماعيل العيثاوي، وأصدرت حكمها بالإعدام شنقًا بحق المدان”.