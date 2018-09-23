5 دول عربية تناقش مع دي ميستورا الوضع في سوريا

ناقشت 5 دول عربية الوضع في سوريا في اجتماع مشترك بنيويورك مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.

وعقد وزراء خارجية السعودية والأردن والبحرين ومصر والإمارات اجتماعًا تشاوريًا في نيويورك قبيل انعقاد الدورة الـ73 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تفعيل الدور العربي المشترك في التعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية، مساء الأحد.

واستمع الوزراء العرب “أثناء الاجتماع إلى إيجاز من المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا ستيفان دي ميستورا حول الوضع في سوريا”، وفق المصدر

وقرر الوزراء العرب “استمرار التشاور حسب الحاجة” بحسب ما نقله المصدر، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وخلال ساعات تنطلق فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة بحضور زعماء وقادة أكثر من 140 دولة.