بعد إقالة راجح الموسوي بسبب “إهانة الجالية”.. العراق يعين سفيرًا جديدًا في إيران

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، تعيين السفير السابق لدى فنلندا سعد جواد قنديل سفيرًا لها في إيران بعد الإطاحة بالسفير الحالي راجح الموسوي على خلفية “إهانته للجالية العراقية في طهران”.

وانتشر مقطع فيديو للموسوي، وهو يتصرف بغضب مع مجموعة من الجالية العراقية في العاصمة الإيرانية، خلال استضافته الثلاثاء الماضي في إحدى الحسينيات جنوب طهران، بعدما طرحوا عليه أسئلة تعنى بمشاكلهم.

وقال الموسوي مخاطبًا الحاضرين: “أنا لست صغيرًا أمامكم ولا تطولوا ألسنتكم، هذه دولتكم اذهبوا وعارضوا”، كما رفض الإجابة على أسئلة الحاضرين، وقال: “أنا لست في محاكمة واذهبوا إلى رئيس الوزراء والحكومة”.

وينتمي السفير العراقي الجديد سعد جواد قنديل للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة رجل الدين همام باقر حمودي.