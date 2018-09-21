بتهمة اختلاس 130 مليار ريال.. اعتقال رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني

اعتقلت قيادة الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة، رئيس جهاز الاستخبارات لديها رجل الدين المتشدد حسين طائب، بتهمة التورط بقضايا فساد مالي، وفقًا لما كشفتهُ مصادر محلية.

ونقل موقع “آمد نيوز” المقرب من المعارضة الإيرانية، عن المصادر، قولها إن “قيادة الحرس الثوري اعتقلت رئيس جهاز الاستخبارات حسين طائب بتهمة اختلاس 130 مليار ريال إيراني”، مشيرة إلى أنه “تم استجواب طائب في أحد المنازل الأمنية التابعة للحرس الثوري بالعاصمة طهران“.

وأوضحت المصادر أن “قيادة الحرس الثوري وضعت رئيس جهاز الاستخبارات طائب تحت الإقامة الجبرية لمدة 12 يومًا، لحين الانتهاء من عملية الاستجواب بشأن تورط بقضايا فساد مالي واختلاس”.

وأبلغ مصدر في مجلس الأمن القومي الإيراني الموقع الإخباري أن “حسين طائب تم استجوابه من قبل رئيس وكالة أمن المعلومات في الحرس الثوري اللواء محمد كاظمي”، مبينًا أن “كاظمي وجه تهمة التورط لطائب بعمليات الاضطراب التي يشهدها سوق الذهب والعملات الأجنبية في إيران”.

وأشار المصدر إلى أن “الحرس الثوري يحقق في تورط أحد كبار مسؤوليه المدعو منوجهر جلال عرفانيان بقضية فساد، بعد حصوله على 400 مليون دولار أمريكي، والتي حددتها الحكومة الإيرانية (42 ألف ريال لكل دولار) من أجل استيراد سيارات أجنبية”.

وتابع أن “عرفانيان قام ببيع بعض هذه الملايين من الدولارات بالسوق الحرة في طهران بسبب فارق العملة”، منوهًا إلى أن “عرفانيان يعد من أهم الشخصيات القيادية في الحرس الثوري والمقربة من حسين طائب”.

ووفقًا للمصدر الأمني الإيراني، فإن “القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، طلب من رئيس وكالة أمن المعلومات في الحرس الثوري محمد كاظمي، إكمال التحقيق مع حسين طائب، ورفع تقرير له”.

وبين الحين والآخر يوجه الرئيس الإيراني حسن روحاني اتهامات إلى الحرس الثوري وقوات “البسيج” التابعة للحرس، بالتدخل في الأوضاع الاقتصادية، وتأسيس ما سماه بـ”إمبراطورية الحرس الثوري السياسية والاقتصادية داخل الدولة الإيرانية”.