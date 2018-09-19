بغداد تستدعي سفيرها في طهران بعد “إهانته” مواطنين عراقيين

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، استدعاء سفيرها في العاصمة الإيرانية طهران، راجح الموسوي، على خلفية “إهانته” مواطنين عراقيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد محجوب، في بيان وصل “إرم نيوز” نسخة منه، إن “وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وجه بإعادة السفير راجح الموسوي إلى بغداد فورًا، على خلفية التصرف غير المسؤول الذي صدر منه تجاه مواطنين عراقيين مقيمين في إيران”.

وأكد البيان أنه “سيتم التحقيق بالأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك التصرف”.

وشدد على “أهمية أن تلتزم سفارة العراق في طهران بأن تكون بيتًا للعراقيين أسوة بالبعثات الأخرى”.

وشنّ الموسوي، هجومًا على عراقيين خلال استضافته الثلاثاء الماضي في إحدى الحسينيات بمنطقة “دولت آباد” جنوب طهران، بعدما طرحوا عليه أسئلة تعنى بمشاكلهم.

وقال مخاطبًا الحاضرين: “أنا لست صغيرًا أمامكم ولا تطولوا ألسنتكم.. هذه دولتكم اذهبوا وعارضوا”.

ورفض الموسوي الإجابة على أسئلة الحاضرين، وقال: “أنا لست في محاكمة واذهبوا إلى رئيس الوزراء والحكومة”.

وتشير تقديرات وزارة الداخلية الإيرانية أن نحو 160 ألف عراقي يقيمون في إيران، يتركز أغلبهم في العاصمة طهران ومدن قم ومشهد وخوزستان ويزد.

وتعاني الجالية العراقية من صعوبات في التواصل مع السفارة العراقية بطهران بسبب “المعاملة السيئة” التي يتلقونها من موظفي السفارة، فضلًا عن منعهم من دخول مبنى السفارة، وفقًا لمصادر مطلعة.

وتشير المصادر إلى أن أغلب الموظفين في السفارة العراقية بطهران، ينحدرون من أصول إيرانية، وبعضهم لا يجيد التحدث باللغة العربية.