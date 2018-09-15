العراق.. اعتقال متظاهرين متهمين بإحراق القنصلية الإيرانية في البصرة

أعلن النائب عن محافظة البصرة في تحالف “سائرون”، في البرلمان العراقي، رامي السكيني، اليوم السبت، أن قوات الأمن في المحافظة اعتقلت 30 متظاهرًا متهمين بإحراق القنصلية الإيرانية بالبصرة يوم الـ 7 من الشهر الجاري.

وقال النائب السكيني في تصريحات صحفية: إن “قوات الأمن اعتقلت 30 شخصًا من متظاهري البصرة، واقتادت بعضهم إلى جهة مجهولة”.

وكان السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، أعلن إعادة فتح قنصلية بلاده في محافظة البصرة، واصفًا علاقات البلدين بـ”الاستراتيجية والأخوية مع العراق”.

والأربعاء الماضي، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بتأجيج العنف في العراق، فيما أعلن القيادي في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا يزدي، أن طهران تعرف مدبري الهجوم على قنصليتها في البصرة ومنفذيه، متعهدًا بكشف ملابسات الحادث قريبًا.

وشهدت البصرة خلال الأشهر الماضية موجة احتجاجات غاضبة ضد الحكومة والأحزاب الموالية لإيران؛ بسبب انعدام الخدمات وتلوث المياه.

وأضرم المحتجون الغاضبون النار في عدد من المباني الحكومية في البصرة، الجمعة الماضية، فضلًا عن مكاتب ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في المدينة.