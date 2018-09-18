انتشال جثماني شهيدين على الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة

انتشلت الطواقم الطبية الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، جثماني شهيدين حاولا التسلل عبر الحدود إلى المستوطنات الإسرائيلية شرق خانيونيس جنوبي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة، إن الطواقم الطبية تمكنت من انتشال جثامين اثنين من الشبان استشهدوا جراء الاستهداف الأخير جنوب قطاع غزة، وتم نقلهم من المكان إلى مستشفى أبو يوسف النجار، فيما لم تكشف وزارة الصحة عن هويتهم.

وكانت مصادر محلية، قالت بأن الشهداء تعرضوا لإطلاق نار كثيف أثناء محاولتهم اجتياز السياج الأمني، قبل أن تطلق طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخا نحوهم.