هيئة مسيرات “العودة” تقيم مخيمًا جديدًا للمتظاهرين شمال قطاع غزة

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في قطاع غزة، عن البدء بإقامة مخيم جديد للمتظاهرين قرب منطقة “زيكيم البحرية” شمال قطاع غزة.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي، إنه تم إنشاء المخيَّم من أجل احتشاد وتوافد المواطنين المتظاهرين إليه كل يوم اثنين من كل أسبوع.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع “كان” الإسرائيلي، أن إقامة المخيَّم في هذه المنطقة تعتبر تطورًا جديدًا في الأساليب التي تبحث عنها الفصائل الفلسطينية للمطالبة برفع الحصار على قطاع غزة.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، أن المخيم الجديد الذي يقام على الحدود البحرية، وللمرّة الأولى قرب شاطئ “زيكيم”، يهدف إلى ابتكار أشكال مختلفة للفعاليات، والتي ستكون أكثر ضغطًا على الجانب الإسرائيلي.

يذكر أن مسيرات العودة انطلقت في ذكرى يوم الأرض في الـ 30 من آذار/مارس الماضي، إذ تقام 5 مخيمات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة من شماله إلى جنوبه، فيما استشهد خلال المسيرات 174 فلسطينيًا بالرصاص الإسرائيلي، بينهم 27 طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 19600، من بينهم 3540 طفلاً.