تقارب بين نواب طبرق في البرلمان الليبي ومجلس الدولة حول تشكيل الرئاسي

عقد مجموعة من النواب الليبيين، اجتماعًا مع النائب الثاني لمجلس الدولة فوزي العقاب، لبحث بعض القضايا العالقة، على رأسها الآلية التي صوّت عليها مجلس النواب، فيما يتعلق بقانون الاستفتاء، وكذلك إعادة تشكيل حكومة الوفاق.

ويأتي الاجتماع، في ظل استمرار المبادرات والمقترحات حول الأزمة الليبية، لاسيما مع تزايد الدعوات المطالبة بإنهاء حالة الانقسام، والتي كانت أساس المطالبات خلال المظاهرات التي شهدتها عدة مدن من بينها العاصمة طرابلس.

وقال رئيس لجنة الحوار في البرلمان الليبي عبدالسلام نصية، إن الاجتماع مع النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة فوزي العقاب، أفضى إلى تكثيف التواصل خلال الأيام القادمة للوصول إلى توافق حول وضع السلطة التنفيذية، فيما تطرق اللقاء كذلك، إلى قانون الاستفتاء.

كما بحث نواب البرلمان الليبي المنعقد بطبرق، مع نظرائهم في مجلس الدولة بطرابلس مقترحًا لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، على أن يتكون المجلس الجديد من 3 أعضاء حسب الأقاليم التاريخية المكونة لليبيا، (برقة وطرابلس وفزان).