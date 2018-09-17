نجل السيستاني يدخل على خط مساعي اختيار رئيس وزراء للعراق

كشف مصدر سياسي عراقي مطلع، اليوم الإثنين، عن تدخل محمد رضا، نجل المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني على خط مساعي اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إن التقارب الأخير بين تحالفي سائرون والفتح، “جاء بعد تدخل محمد رضا (نجل السيستاني) للتقريب بين الطرفين، والتأكيد على اختيار رئيس وزراء جديد، يحظى بدعم مقتدى الصدر وهادي العامري ودعم السيستاني”.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “الحوارات ما زالت قائمة بين الصدر والعامري؛ من أجل اختيار رئيس وزراء جديد للعراق يحظى بدعم السيستاني، وكل الحوارات يتم اطلاع محمد رضا عليها، حتى يوصلها لوالده”.

وخلال اليومين الماضيين، تداول سياسيون أسماء مرشحين محتملين لرئاسة الوزراء، بعد تراجع حظوظ رئيس تحالف النصر حيدر العبادي في تولي المنصب، وأبرز تلك الأسماء: عادل عبدالمهدي وعلي شكري وفالح الفياض والقائد في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، بترشيح من الصدر والعامري، بعد لقاء جمعهما قبل أيام.

وتخلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن حليفه ضمن تحالف “الإعمار والإصلاح” حيدر العبادي، الذي كان مرشحًا قويًّا لولاية ثانية؛ وذلك بسبب الاضطرابات في محافظة البصرة وعدم قدرته على حل الأزمة التي تعيشها المدينة النفطيّة منذ سنوات.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الصدر والعامري توافقا على القيادي السابق في المجلس الأعلى الإسلامي “عادل عبد المهدي” لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة، خاصة وأنه يتمتع بعلاقات واسعة وخبرة كبيرة في الإدارة.