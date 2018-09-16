في أكبر استحقاق عمالي في العالم.. اتحاد الشغل التونسي يدعم نقابية إيطالية مؤيدة لإسرائيل

صوّت الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال انتخابات الأمانة العامة للكونفدرالية الدولية للنقابات، لصالح سوزانا كاموسو زعيمة الاتحاد الإيطالي العام للعمل، والمعروفة بدعمها للكيان الصهيوني.

وضم نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام للشغل في تونس، صوته إلى صوت نقابة “الهستدروت” الإسرائيلية في دعم المرشحة الايطالية، رغم الاعتراض الشديد من قبل النقابات العمالية الفلسطينية.

وكانت كاموسو نالت دعم الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية، بعد أن زارت إسرائيل، وحضرت الاحتفالية التي أقيمت تزامنًا مع الذكرى الـ 68 لاحتلال فلسطين.

وجاء موقف أكبر اتحاد نقابي تونسي، الداعم للمرشحة الصهيونية، في أكبر استحقاق عمالي في العالم على حساب النقابية الإسترالية شساران بورو الداعمة للقضية الفلسطينية، صادمًا ومخيبًا للآمال، خاصة للأوساط النقابية العربية.

وكانت الأسترالية بورو زارت مدينة رام الله الفلسطينية، وأكدت خلال لقائها عددًا من المسؤولين، اعتراضها على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.