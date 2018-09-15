بعد أزمة تصريحاته المثيرة.. وزير الداخلية الإيطالي يلتقي نظيره التونسي

يلتقي وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سلفيني مع نظيره التونسي هشام الفوراتي يوم الثلاثاء المقبل، في العاصمة الإيطالية روما، بعد أن أحدثت تصريحات الوزير الإيطالي أزمة سياسية بين البلدين.

وأحدثت تصريحات وزير الداخلية الإيطالي، ضجة كبرى في تونس، خاصة بعد تعمّده تمرير تلميحات، في معظم تصريحاته الإعلامية، وُصفت بـ”المسيئة” لتونس.

وقال ماتيو سلفيني، مؤخرًا إن “أكثر من 4 آلاف مهاجر، وصلوا من تونس، وليس هناك حرب أو مجاعة أو طاعون في هذا البلد، ولا أحد يفهم السبب”.

وأشار في تصريح آخر، إلى أن “تونس لا تصدّر لإيطاليا سوى المساجين “، مؤكدًا “أن تونس، البلد الحر والديمقراطي، لا ترسل إلى إيطاليا شرفاء بل مساجين سابقين”.

وردًا على تصريحات الوزير الإيطالي، أصدرت وزارة الخارجية التونسية بيانًا صحفيًا، أكّدت فيه، “أن تصريحات هذا الوزير لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين في معالجة ملف الهجرة”، مشيرة إلى أنه “غير ملم بمختلف آليات التنسيق بينهما”.

وذكرت الوزارة التونسية، “أن أحد الدبلوماسيين الإيطاليين، أبلغها أن ماتيو سلفيني، يؤكّد لها أن تصريحاته أُخرجت من سياقها، وأنه حريص على دعم العلاقة بين البلدين”.

ويُتابع الشارع التونسي، اللقاء الثنائي باهتمام شديد، خاصة أن وزير الداخلية الإيطالي، صرّح بأنه يرغب في إبرام إتفاقيات ترحيل وإعادة للمهاجرين غير الشرعيين.

ويروج في تونس، أن إيطاليا ترغب في جعلها مجمّعًا لتكديس المهاجرين غير الشرعيين، من مختلف الدول الأفريقية، الأمر الذي يواجه رفضًا شديدًا من قبل الرأي العام التونسي، الذي تصدّى قبل أشهر لفكرة إنشاء مجمّع للإرهابيين العائدين من بؤر التوتر في تونس.

وكان الوزير الايطالي، قد دعا إلى عقد هذا اللقاء، بعد أيام قليلة من تولّيه المنصب، لكن تأخير اللقاء جاء بعد إقالة وزير الداخلية التونسية السابق لطفي براهم.

وذكرت مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية، أن الاتفاق على إجراء هذا اللقاء، جاء على هامش اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، والمتعلق بقضايا الأمن والهجرة.

وأبدى ماتيو سلفيني، وهو زعيم حزب “رابطة الشمال” المتطرف، مواقف متطرفة من وجود العرب والمهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا.