في أول اجتماع.. رئيس الحكومة السودانية يصدم وزراءه بطلب غريب

طالب رئيس الحكومة السودانية الجديد معتز سالم، اليوم الأحد، وزراءه بضرورة تقديم 3 مشروعات “إصلاحية” خلال 24 ساعة، وذلك في أول اجتماع للحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية السبت.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، في تصريحات إعلامية، إن “رئيس الوزراء طلب من الوزراء تقديم المقترحات إلى مكتبه مباشرة”، وهي تشمل مجالات إصلاح الاقتصاد وتحسين معاش الناس، والحكم الراشد وسيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية.

وأضاف أن “الحكومة لم تطرح برنامجًا بديلًا للمرحلة الحالية، غير أنها ستركز على المجالات الواردة أعلاه”.

وتابع أن “الوزراء أكدوا على ضرورة تركيز الجهود لإقرار السلام، وإيقاف التدهور في سعر الصرف، ووقف التدهور في الخدمات الأساسية، وإعمال مبدأ الشفافية والمحاسبية”.

وكلف الرئيس عمر البشير رئيس الوزراء الحالي معتز سالم، مهام وزارة المالية، بديلًا للخبير الدولي عبد الله حمدوك، الذي اعتذر عن عدم تولي المنصب في الحكومة المصغرة حيث ضمت 20 وزيرًا اتحاديًا و27 وزير دولة، بينما كانت الحكومة السابقة تضم 31 وزيرًا اتحاديًا و47 وزير دولة؛ أي تم تقليص عدد الوزراء بنسبة تزيد عن 40%. ‎

وتعتبر الحكومة النسخة الثانية من حكومة الوحدة الوطنية التي تم الإعلان عنها في مايو/أيار 2017، والتي جاءت، آنذاك، بناءً على توصيات الحوار الوطني الذي دعا لها البشير عام 2014 وغابت عنه بعض أحزاب المعارضة، وأوصى بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية.