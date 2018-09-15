تقرير: لقاء سري بين سليماني ومبعوث ترامب في بغداد

كشف قناة ” avatoday” التابعة للمعارضة الإيرانية، السبت، عن لقاء سري بين قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، مع مبعوث الرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش، بريت ماكغورك، بالعاصمة العراقية بغداد.

ونقلت القناة عن مصدر وصفته بالمطلع إن “العاصمة بغداد احتضنت لقاء سرياً جرى بين الجنرال الإيراني قاسم سليماني وبريت ماكغورك”، مشيرة إلى أن “الأخير أبلغ سليماني بأن الرئيس الأمريكي يطالب بسحب قوات فيلق القدس من العراق وتفكيك قواعد الدفاع الصاروخي الإيرانية الموجودة بالعراق تحت غطاء الحشد الشعبي (المليشيات الشيعية)”.

وأضاف المصدر إن “مبعوث ترامب حذر قاسم سليماني من جهود الجماعات العراقية التابعة لإيران وقال إن هذه الجماعات يجب ألا تستهدف وتعرض المصالح الأمريكية للخطر”.

وتابع المصدر إن “سليماني أكد للمبعوث الأمريكي عدم علمه بقيام قوات عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي باستهداف القنصلية الأمريكية بالبصرة وسفارتها في بغداد بالصواريخ”، منوهاً إلى أن “سليماتي تعهد لبريت ماكغورك بمنع استهداف مصالح أمريكا بالعراق من قبل الجماعات الشيعية المسلحة”.

ووفقاً للمصدر فإن “ماكغورك أبلغ سليماني بقرار البيت الأبيض بأن طهران تتحمل مسؤولية استهداف المصالح الأمريكية في العراق من قبل الجماعات التابعة للحرس الثوري”، مشيراً إلى أن “رد واشنطن تجاه طهران سيكون حاسماً”.

وبين المصدر أن اللقاء عقد في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد والتي تضم مبنى السفارة الأمريكية، منوهاً إلى أن “المبعوث الأمريكي أكد لقائد فيلق القدس عدم تورط واشنطن باقتحام القنصلية الإيرانية بالبصرة أو التحريض على إحراقها”.

وحذر ماكغورك بحسب المصدر، قاسم سليماني بعدم مواجهة الولايات المتحدة في العراق وسحب القوات الإيرانية من هذا البلد، وخلاف ذلك، لا تستطيع الولايات المتحدة وقف الهجمات الإسرائيلية على قواعد فيلق القدس الذي يقوده قاسم سليماني.

وتابع إن “قاسم سليماني، قائد قوة القدس الإيرانية، على الرغم من كلماته التهديدية التي يطلقها من إيران ضد واشنطن، حاول تهدئة المبعوث الأمريكي”، مشيرا إلى أن “موقف سليماني يكشف عن تراجع الدور الإيراني في سوريا والعراق لمنع المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة”.