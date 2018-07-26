قاسم سليماني يهدد ترامب “خطابيًا”

قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، اليوم الخميس، مخاطبًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن “بداية الحرب بيدكم لكنَّ نهايتها ستكون بأيدينا”، في تهديد ثان يطلقه سليماني للإدارة الأمريكية عقب عزم ترامب منع طهران من تصدير النفط للخارج.

وأضاف سليماني في كلمة له أمام قادة للحرس الثوري بمحافظة همدان غرب إيران “على الرئيس دونالد ترامب أن يعلم أننا بانتظاره وأننا عشاق شهادة”، متابعًا “قد تبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها”.

ونقلت وكالة “نادي المراسلين الشباب” للأنباء عن سليماني قوله: “كجندي.. من واجبي الرد على تهديدات ترامب… إن كان يريد استخدام لغة التهديد… فعليه أن يتحدث إليّ لا إلى الرئيس” مشيرًا إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وزعم سليماني أن قادة أمريكيين طلبوا منه أن لا تتعرض قواتهم للهجمات في العراق من قبل الجماعات المسلحة الموالية لإيران عقب إسقاط نظام صدام حسين.

ووصف الجنرال الإيراني تهديدات رئيس بلاده حسن روحاني بإغلاق مضيق هرمز ومنع تصدير النفط بأنها “تصريحات شجاعة تركت أثرها في نفوس الشعب الإيراني”، مشيرًا إلى أن “أدبيات ترامب لا زالت أدبيات الملاهي ودور القمار”.

وتابع قائد فيلق القدس أن “الإدارة الأمريكية لا تألو جهدًا في ارتكاب أي جريمة ضد إيران”، منوهًا إلى أن “قوات فيلق القدس التي يشرف عليها هي الند للقوات الأمريكية”.