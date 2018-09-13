إسرائيل تعيد فتح معبر بيت حانون بعد إغلاقه لعدة أيام

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، فتح معبر بيت حانون “إيرز” شمال قطاع غزة، بعد إغلاقه عدة أيام .

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن فتح المعبر جاء بعد إغلاقه لمدة ثمانية أيام متتالية، إذ منعت سلطات الاحتلال خلالها المرضى والحالات الإنسانية والتجار من التنقل من وإلى قطاع غزة.

وأغلقت سلطات الاحتلال المعبر عقب خروج مسيرة شعبية الأسبوع الماضي بالقرب منه، رفضًا للإجراءات التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أعلن في وقت سابق، عن إغلاق معبر بيت حانون في حال استمرت التظاهرات الفلسطينية بالقرب منه، في محاولة منه لوقف الفعاليات التي تنظمها الفصائل الفلسطينية بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.