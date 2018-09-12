رئيس الوزراء السوداني الجديد يكشف أولويات حكومته

أكد معتز موسى، رئيس الوزراء السوداني الجديد، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمعالجة اختلال الاقتصاد الكلي بما فيه التضخم وسعر الصرف، ضمن أعلى سلم أولويات حكومته.

وقال موسى في أول تصريح له، منذ تعيينه في المنصب، الأحد الماضي: إن “الإصلاح الاقتصادي يعالج أبرز اختلالات مؤشرات الاقتصاد الكلي، على رأسها عاملا التضخم وسعر الصرف”، مشيرًا إلى أن “برنامج الإصلاح الاقتصادي في الفترة القادمة يهدف إلى الوصول لمعدلات نمو عالية ومستدامة في ظل استقرار اقتصادي شامل”.

وكان نائبا الرئيس السوداني، بكري حسن صالح، ومحمد يوسف كبر، ورئيس الوزراء، معتز موسى، قد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، فيما من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الجديد أسماء أعضاء حكومته في وقت لاحق.

وأكد البشير للمسؤولين الجدد ضرورة “إعداد وتنفيذ برنامج إسعافي عاجل يتضمن مشروعات بعينها ذات عائد مباشر؛ لرفع مستوى الأداء والإنجاز في الاقتصاد الكلي؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين”.

يذكر أن السودان شهد في الأشهر الأخيرة عدة أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، إضافة إلى عدم توفر السيولة النقدية، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانًا 47 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.