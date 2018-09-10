من الكهرباء إلى الوزراء.. من هو معتز موسى الذي عينه البشير رئيسًا لوزراء السودان؟

بعد مرور بضع ساعات على قرار الرئيس السوداني عمر البشير، إقالة حكومته، أعلن الحزب الحاكم ” المؤتمر الوطني”، اليوم الإثنين، أن مكتبه القيادي عقد اجتماعًا طارئًا برئاسة البشير، قرر فيه تعيين معتز موسى رئيسا للوزراء خلفًا للفريق أول ركن بكري حسن صالح.

وقرر البشير مساء أمس الأحد، إقالة حكومة الوفاق الوطني وخفض عدد الوزرات من 31 إلى 21 وزارة، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه حكومته لخفض الإنفاق الحكومي لمعالجة النقص الحاد في العملة الصعبة والتراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ أعوام.

ومعتز موسى، الذي كان وزيرا للموارد المائية والري والكهرباء في الحكومة المقالة منذ العام 2013، تقلد عدة مناصب مهمة داخل السودان وخارجه، حيث عمل دبلوماسياً برئاسة وزارة الخارجية من العام 1992 وحتى 1994، وقنصلا بسفارة السودان في جمهورية ألمانيا الاتحادية في الفترة من 1994 – 1998.

وفي داخل السودان، عمل رئيس الوزراء الجديد، مديرا للمركز القومي للإنتاج الإعلامي، وهو مركز يتبع للحكومة السودانية، وأيضا مديرا للإدارة العامة للإعلام والمعلومات، ثم الإدارة العامة للتمويل، وكذلك عمل في الإدارة العامة للمشروعات بوحدة تنفيذ السدود.

تخرج موسى من كلية الدراسات الاقتصادية والأاجتماعية بجامعة الخرطوم في العام 1989، أي مع مجيء الرئيس عمر البشير للسلطة، وحصل على الماجستير في الدراسات الاستراتيجية، ونال درجة الماجستير في العلوم السياسية.

ومنصب رئيس الوزراء في السودان يعتبر حديثًا، استحدث لأول مرة بعهد البشير في مارس العام الماضي.

وجاء استحداث هذا المنصب، انفاذًا لتوصيات الحوار الوطني التي اُعتمدت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وسط مقاطعة من فصائل المعارضة الرئيسة.