وزراء الخارجية العرب يؤكدون استمرار “الأونروا” من أجل 5 ملايين لاجئ فلسطيني

أكد وزراء الخارجية العرب ضرورة استمرار وكالة “الأونروا“، والتي تقوم بدور محوري حتى تلبي الاحتياجات الحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، محذرين من المساس بولايتها أو تقليص خدماتها، بما يسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد الوزراء، في بيان أصدروه نهاية اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، على ضرورة استمرار الوكالة في القيام بواجباتها إزاء أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، وفقًا لتكليفها الأممي مسؤولية دولية سياسية وقانونية وأخلاقية.

وشارك في الجلسة الخاصة لاجتماع الوزراء العرب، كل من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لبحث أزمة الأونروا، على هامش أعمال الدورة 150 لمجلس الجامعة العربية.

واعتبر البيان الختامي أن الحفاظ على الأونروا يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من 550 ألف طفل لاجئ في الذهاب إلى المدارس، وتأكيدًا دوليًا على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي من قضايا الوضع النهائي، وتحل على أساس قرارات الشرعية الدولية، ‏وفي مقدمتها القرار 194، ومبادرة السلام العربية بما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.

‏واتفق الوزراء، خلال الجلسة، على مواصلة بحث القضية في ضوء نتائج الاجتماع الدولي الذي دعا إليه الأردن بالتنسيق مع مصر وفلسطين وبالتعاون مع السويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي ورئاسة اللجنة الاستشارية الحالية للأونروا “تركيا”.

كما اتفقوا على اتخاذ الخطوات اللازمة للبناء على مخرجات المؤتمر الوزاري الاستثنائي المعني بدعم الأونروا الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما بتاريخ 15 مارس / آذار 2018 والتحركات السياسية لضمان دعم مالي مستدام يضمن استمرار الوكالة في أداء مهامها وفقًا لتكليفها الأممي وحشد الدعم السياسي لتأكيد هذا التكليف.