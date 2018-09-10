مصر تعلن عن لقاء عسكري يجمعها بدول الخليج وأمريكا والأردن في الكويت

كشفت مصر، الإثنين، عن اجتماع عسكري يجمعها مع دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية والأردن في الكويت، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، بعد ساعات من انطلاق اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي بكامل الدول الأعضاء.

وقال البيان إن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب الجيش المصري، توجه إلى الكويت لحضور اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن مع الجانب الأمريكي.

ولم يحدد البيان تفاصيل مدة الاجتماع أو موعده بالضبط، غير أنه قال إنه بـ”دعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي”.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش “عددًا من الملفات والموضوعات على صعيد التعاون العسكري بين الدول المشاركة ومجابهة التهديدات والتحديات (لم يحددها) في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط”.

وفي وقت سابق من اليوم، انطلق اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي(السعودية، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، البحرين، قطر) في الكويت، لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاع المشترك، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وقال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد الخضر، في كلمة افتتاحية بالاجتماع، إن “التحديات والأحداث المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي يحتم علينا جميعًا المحافظة على تلك الروابط والنأي عمّا من شأنه تعكير صفو وحدتنا الخليجية”.

وأضاف أن “أهم محاور اجتماعنا هذا هو تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، ونأمل أن تكون نقلة نوعية في التعاون العسكري المشترك لمواجهة أي تحديات حالية أو مستقبلية تهدد منظومتنا الخليجية”.

وتشارك قطر في الاجتماع العسكري الخليجي الذي يعد الأول منذ اندلاع الأزمة الخليجية، منتصف عام 2017، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.