بالفيديو.. ضابط إسرائيلي يتجول في باحات الأقصى بـ”زجاجة خمر”

أثار مقطع فيديو لضابط إسرائيلي يحمل “زجاجة خمر” في باحات المسجد الأقصى، استياء المصلين الفلسطينيين الذين تصدوا له بالتزامن مع اقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال للمسجد المبارك.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد الضباط الإسرائيليين وهو يحمل زجاجة خمر ويتجول بها داخل باحات المسجد الأقصى، الأمر الذي اعتبرته دائرة الأوقاف الإسلامية، انتهاكًا لحرمة المسجد وقدسيته.

وأكدت “الأوقاف” أن محاميها أرسل رسالة احتجاج للجهات الإسرائيلية، وطالبها باتخاذ إجراءاتها الفورية ضد ذلك الضابط، إضافة لعزله وإبعاده عن المسجد.

وسادت حالة من التوتر باحات الأقصى الأحد، إثر اقتحامات جماعية نفذها المستوطنون برفقة وزير الزراعة أوري أريئيل بمناسبة “السنة العبرية الجديدة” تحت حراسة مشددة من قِبل شرطة الاحتلال الخاصة.