في يوم عرفة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

في يوم عرفة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

قالت مصادر إن عناصر من الشرطة الإسرائيلية وقواتها الخاصة المسلّحة أمّنت الحماية للمستوطنين ورافقتم حتى خروجهم من المسجد.

المصدر: فريق التحرير

اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية، بالقدس، إن الشرطة الإسرائيلية سمحت لـ 73 مستوطنًا باقتحام المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية من “باب المغاربة”، وحتى “باب السلسلة”.

وأضافت أن عناصر من الشرطة الإسرائيلية وقواتها الخاصة المسلّحة أمّنت الحماية للمستوطنين ورافقتم حتى خروجهم من المسجد.

ومن المقرر أن تتوقف الاقتحامات للمسجد، طيلة أيام عيد الأضحى، حيث لن تسمح الشرطة الإسرائيلية بدخول المستوطنين والسياح الأجانب إليه.

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